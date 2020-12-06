هجوم حاد من اليونان على تركيا.. وتحذير من عواقب أوروبية وخيمة

نشر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتهم فيها تركيا بمنازعة الدول الأوروبية على حقوقها السيادى، وتهديد استقرار الدول العربية ومنطقة القوقاز من خلال رعاية المقاتلين المتطرفين وزجهم في الصراعات الخارجية.

وقال دندياس إنه: "في أكتوبر الماضي، ترك الاتحاد الأوروبي، الباب مفتوحًا أمام تركيا للامتثال للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها غير القانونية المتكررة، إلا أن تركيا افعلت العكس تماما؛ محذرا من أنه "إذا لم يتم التعامل مع هذا التهديد بحزم، فسوف يستمر في النمو".

وأضاف: "الآن، من خلال إشارات النوايا الحسنة المفترضة، تحاول تركيا خداع أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي ليس ساذجًا"، مؤكدا أن أوروبا ستقف أمام تركيا وتتخذ قرارات مهمة.

وتابع، وزير الخارجية اليوناني، قائلا: "تشن تركيا عمليات عسكرية في أراضٍ أجنبية، وتحتل أجزاء من الدول المجاورة، وتهدد بالحرب وتتعارض مع سيادة الدول الأوروبية وحقوقها السيادية".

وأشار دندياس، إلى أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لاتخاذ قرارات مهمة بشأن تركيا، مؤكدا أنه "لم يعد هناك مجال لإعطاء فرصة أخرى لتركيا.. بل على العكس، سيتم اتخاذ قرارات توضح أن تركيا لا يمكنها الاستمرار في التصرف بهذه الطريقة دون عواقب".



وأكد الوزير اليوناني أنه لن يتم السماح لتركيا باستخدام ممارسات القرن التاسع عشر في القرن الحادي والعشرين، مشددا على أن "هذه القرارات لن تكون رسالة من اليونان بل ستكون رسالة من أوروبا".

وأشار دندياس إلى أن هذه القرارات ستنصب في مصلحة تركيا على المدى الطويل، لأنها ستمكن البلاد من تمييز حدودها الحقيقية، محذرا من أنه إذا لم يتم إدانة انسحاب تركيا من مسار القيم الأوروبية بشكل واضح، فإن تلك العناصر داخل المجتمع التركي التي تفضل التحديث والتقارب مع أوروبا ستخرج عن صمتها.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن موقف اليونان هذا لا ينبع من الرغبة في معاقبة تركيا، ولكن من الحاجة إلى الدفاع عن السيادة والحقوق السيادية، كما أوضحت حكومة ميتسوتاكيس. وكتب ديندياس على تويتر أنهم ركزوا على أنشطة تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

وأعرب دندياس عن "رغبة اليونان في إقامة علاقات حسن جوار ثابتة وطويلة الأمد مع تركيا، على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي، وربما، إذا رغبت تركيا في ذلك، فنحن منفتحون دائمًا على الحوار البناء على هذا الأساس".

وحث وزير الخارجية اليوناني تركيا على ضرورة أن تثبت عمليًا أنها تدعم فكرة هذا الحوار. ومع ذلك، يجب أن يكون لهذا الاختيار من جانب تركيا استمرارية وليس مجرد مواءمة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ناقشوا، عبر الهاتف اليوم، جدول أعمال مجلسي الشئون الخارجية والأوروبية المقبل.

