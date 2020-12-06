الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الإمارات، اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم، الأحد، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 92,147 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 176,429 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.
وأشارت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,132 حالة.
وكانت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات الإماراتية قد أعلنت، الخميس، الماضي، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
وقالت الهيئة إنه تقرر السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مشرة إلى أن مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد على 10 دقائق.
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