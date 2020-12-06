خبير روسي يتوقع تراجع وباء كورونا في بلاده بنهاية 2021

توقع الخبير الروسي وكبير الأطباء بمستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد في التراجع ببلاده نهاية العام المقبل.
وقال فيتشوركو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الأحد/ - "مع حلول صيف عام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس.. وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية عام 2021".
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مليونين و460 ألفا و770 إصابة بالفيروس، فضلا عن 43 ألفا و141 حالة وفا
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