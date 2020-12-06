نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددًا.. ناقلة ترفع علم مالطا تتعرض لهجوم قراصنة في خليج غينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع Dryad Global، المتخصص في شؤون الأمن البحري، أن القراصنة، هاجموا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ناقلة المواد الكيميائية السائلة "نيو رينجر" التي ترفع علم مالطا، وصعدوا على متنها في خليج غينيا قبالة نيجيريا.

ووفقًا لموقع Dryad Global، تمكن عناصر الطاقم من الاختباء في حجرة خاصة بمثل هذه الحالات الطارئة. وأضاف الموقع، أن 4 من القراصنة يتواجدون حاليا على السفينة.

وأفاد الموقع، بأن الهجوم وقع على بعد 220 ميلا بحريا جنوب ميناء لاغوس النيجيري. وبحسب السجل البحري، يقع مقر الشركة المالكة للناقلة، في أثينا.

يعد خليج غينيا حاليا أخطر منطقة في المحيطات العالمية، بسبب تهديد القراصنة. وقد بلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من السفن في هذا الجزء من المحيطات هذا العام 1311 شخصا، تم أسرهم في 25 حادثة.