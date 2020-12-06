نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على معسكر المغاوير التابع للميليشيات بمدينة أوباري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، السيطرة على معسكر المغاوير التابع للميليشيات بمدينة أوباري جنوبي البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن وفاة اللواء ونيس بوخمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للجيش بعد تعرضه لوعكة صحية

ونشر مقطع فيديو، رصد لحظة سقوط اللواء ونيس بو خمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليلا، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقى بنينا شرقي مدينة بنغازي.

ويذكر أن بوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان اللواء بوخمادة، قاد جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية "الجيش الوطني الليبي"، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014.