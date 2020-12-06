أخبار اليمن : تحذير جديد من الارصاد للسائقين اليمنيين وكبار السن

تحذير جديد من الارصاد للسائقين اليمنيين وكبار السننبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، سائقي المركبات في المنحدرات الغربية والجنوبية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الشابورة المائية أو الضباب.

ودعا المركز في نشرته الجوية المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وتوقع المركز، أن يكون الطقس صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع إمكانية تشكل الشابورة المائية والضباب على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة والمنحدرات الجنوبية.

وأشار إلى أن الطقس أثناء ساعات النهار سيكون غائماً جزئياً والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة وقد يصاحبها هطول أمطار متفرقة.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع إمكانية هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وشمالية غربية على السواحل الغربية.

وحسب المركز سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً بوجه عام، والرياح معتدلة شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 7 إلى 14عقدة.

وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

