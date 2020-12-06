ألمانيا : مجهول يطلق النار على تجمع للأشخاص وسط برلين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أوضحت الشرطة الألمانية، أنها تشتبه فى أن عدد من الأشخاص نزلوا من سيارات فى حى "شارلوتنبورج" وسط العاصمة برلين، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وبعد إلقاء التحية ظهر أحد المشاة وبحوزته سلاح.
وأضافت التقارير أن، الرجل المجهول صوب نيرانه على بعض الأشخاص، ثم فر الآخرون الذين كانوا بصحبتهم فى اتجاهات مختلفة. كما فر مرتكب الحادث.
ولم تفصح الشرطة عن ملابسات وخلفيات الواقعة حتى الآن، إلا أنها أعلنت أنه لا يوجد مصابون فى الواقعة حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية إن "التحقيقات مازالت جارية".
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