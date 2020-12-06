الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تتجاوز 97%

سجلت الكويت، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، في المؤتمر اليومي بشأن مستجدا فيروس كورونا، عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلي 144369 حالة.
كما أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أنه تم رصد حالتي وفاة جديدتين لمصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 891 حالة.
وأشارت الوزارة الكويتية إلى شفاء 425 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 348879 حالة، بنسبة تصل لأكثر من 97%.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 81 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3443 حالة.
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