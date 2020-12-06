حرية تنقل السلع بين الدول.. كل ما تريد معرفته عن منطقة التجارة القارية الأفريقية

تعد الأكبر فى العالم كله، أصبحت منطقة تضم ما يقرب من 44 دولة من القارة الأفريقية، هي منطقة التجارة الحرة العقارية، التى بدأت تدخل حيز التنفيذ بعد سنوات من التنسيق والاتفاقيات، حيث تعقد على مدار يومين القمة الأفريقية الأولي للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩.

منذ عام 2013 تم التخطيط لاتفاقية التجارة الحرة القارية، إلا أن المفاوضات جرت خلال القمم المنعقد للاتحاد الأفريقي فى عام 2015، وبعدها بعامين تم عقد وتنفيذ مناقشات بشأن المسودة الخاصة بالاتفاقية.

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وبعد تلك الاجتماعات المعنقدة تمت الموافقة على المشروع من قبل وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي، في مارس 2018، كما تم توقيع الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الدول الأعضاء

سعى الاتحاد الأفريقي إلى استكمال الاتفاقية وبنودها، حيث وقعت 44 دولة من أصل 54 دولة عضو فى الاتحاد الأفريقي، كان آخرها رواندا التى وقعت في 21 مارس 2018.



الهدف من المنطقة

بموجب الاتفاقية، تتمكن الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة إزالة التعريفات الجمركية وحرية تنقل السلع والخدمات، فضلا عن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.



جدير بالذكر أنه انطلق أمس مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة لاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩.

وحضر أعمال القمة رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، بالإضافة إلى إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر.