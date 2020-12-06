الأمين العام لمنطقة التجارة القارية: ندمج 55 سوقا إفريقيًا.. والتداول التجاري سيبدأ فى يناير المقبل

شدد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، على أن دمج 55 سوقًا لن يكون سهلًا ولكن الاستسلام ليس خيارًا.

وتابع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال القمة الإفريقية، أنه في أغسطس 2020 ، سلمت حكومة غانا رسميًا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.

وأكد واميكلي أن الرئيس أكوفو-أدو قدم دعمه الكامل وهو ملتزم برؤية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتبدأ حقًا التداول تجاريًا بحلول التاريخ المعلن في الأول من يناير 2021.

وأوضح: "وقعت 54 دولة على الاتفاقية بينما أودعت 34 دولة وثائق تصديقها، وقدمت 41 دولة / اتحادًا جمركيًا عروضها التعريفية ، بما في ذلك EAC و ECOWAS. فلم يكن من الممكن تحقيق أي من هذا التقدم الملحوظ دون القيادة والالتزام الراسخين من قبل معالي الرئيس محمدو إيسوفو رئيس النيجر، بطل وزعيم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل صارم كأحد الأدوات لإحداث تحول هيكلي أساسي في اقتصاد إفريقيا ووضع إفريقيا على مسار التنمية الصناعية طويلة الأجل.

وقال: "تواجه النساء في التجارة والشباب الأفارقة والشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة عند محاولتهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى ذلك ، من أجل أن تكون منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية شاملة وتضمن النمو المشترك عبر القارة ؛ يجب أن تكون النساء والشباب الأفارقة والشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم تنفيذها".

الجدير بالذكر أن القمة الاستثنائية الثالثة والرابعة عشر كان من المقرر إقامتها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا في مايو الماضي ، وتم تأجليها بسبب الظروف التي فرضها تداعيات ضرورة التباعد الإجتماعي بسبب مواجهة والوقاية من فيروس كوفيد ١٩، والتي مازالت تأثيراتها مستمرة للآن ، فتقرر عقد القمة الأفريقية عبر الإنترنت لأول مرة .