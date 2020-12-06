مجلس التعاون الخليجي يحذر من خطورة انتهاكات إيران على المنطقة

حذر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد من خطورة انتهاكات إيران التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة؛ داعيا إلى اتفاق نووي يأخذ مصالح دول المنطقة بعين الاعتبار.

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأحد، أن إيران ما زالت تنتهك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالاتفاق النووي.

وشدد الحجرف، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد في في مؤتمر حوار المنامة 2020" المنعقد في البحرين، على أن " إيران لا تزال تتخذ أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجا لها لتحقيق أهدافها السياسية، ويؤكد مجلس التعاون على ضرورة أن يشمل أي اتفاق دولي جديد مع إيران ضمان منع إيران من الحصول على السلاح النووي والصواريخ الباليستية بأي شكل من الأشكال"

وحث أمين عام مجلس التعاون على ضرورة المشاركة في أي اتفاق جديد بحيث يأخذ في الاعتبار مصالحنا كأطراف معنية بتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والمشاركة في أي تفاهمات أو اتفاق يتعلق بذلك خدمة لمصالحنا في تعزيز الأمن والاستقرار، داعيا إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة.

وحذر الحجرف من أن البرنامج النووي لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء جهوده الرامية للحصول على سلاح نووي.

وقال إن "الأسلحة النووية ما زالت تشكل تهديدًا وجوديًا لكوكبنا وهي الأخطر على وجه الأرض واستخدامها كارثة إنسانية، فلا بد من منع حيازتها أو انتشارها أو حتى تطويرها بل يجب إزالتها".

وتابع: "المجتمع الدولي مطالب في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبالأخص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي يحق فيه لجميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن الاشتراطات والمعايير الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية".