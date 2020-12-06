عقوبات ضخمة على المتأخرين.. الكويت تمنح الوافدين مخالفي الإقامة مهلة جديدة لتسجيل أطفالهم

رصدت الجهات المعنية بالكويت، وجود أكثر من 8 آلاف طفل وافد ينتهك آبائهم في الوقت الحالي قواعد الإقامة بسبب عدم تسجيلهم بعد الولادة، ووضعهم في فئة مجهولي الوضع، دون إعلام السلطات بهم، وفق ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.

وجددت وزارة الداخلية مطالبتها لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة الجديدة التي بدأت في 1 ديسمبر الحالي.

وقالت مصادر أمنية مطلعة: "تم الكشف عن وجود عدد كبير من الأطفال لم يبلغ ذويهم وزارة الداخلية بوضعهم لاستكمال إجراءات الإقامة لهم، واكتفوا فقط بمجرد الحصول على شهادة الميلاد من أجل الهروب من دفع رسوم الإقامة والتأمين الصحي، أو لأن الأب مخالف لقانون الإقامة.

وهذا يجعل الطفل مخالفًا لقانون الإقامة بالتبعية، إذا لم يكن له بيانات لدى وزارة الداخلية، وإذا لم يكن له وجود موثق بوزارة الصحة الكويتية".

وكشفت الصحيفة أنه تم خلال الفترة الماضية اكتشاف حوالي 8 آلاف طفل تقدم آباؤهم بطلبات لتعديل وضعهم القانوني بعد خمس سنوات من ولادتهم.

وعند سؤالهم (الآباء) عن سبب عدم القيام بهذه العملية طوال تلك السنوات، ذكروا أن السبب كان يرجع لعدم قدرتهم المالية على الحصول على تصاريح إقامة لأطفالهم وقتها.

إلا أن الصحيفة قالت إن ما دفع الآباء إلى تغيير ماكانوا يقومون به سابقًا، هو بلوغ الأطفال سن الخامسة وهو ما اضطر الآباء إلى تعديل وضعهم من أجل تسجيلهم في المدارس.

وسبق أن وضعت وزارة الداخلية أمرًا بمنح ولي الأمر أربعة أشهر لاستكمال إجراءات تسجيل مولوده وبعد ذلك ، سيتم فرض غرامة عن كل يوم تأخير بنحو 4 دينار كويتي أي 1460 دينارًا في سنة و 7300 في 5 سنوات، وهو ما يتجاوز الغرامات المالية السابقة التي لم تتجاوز الـ600 دينار ، حتى لو استمرت المخالفة لعدة سنوات 5 أو أكثر.

واعتبرت الصحيفة إن هذا ما دفع البعض إلى هذا السلوك، لكن مع المبالغ والعقوبات الجديدة لن يكون هناك مجال للمخالفة.