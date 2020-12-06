كمامات يمكن تعقيمها في الميكروويف لـ 90 ثانية

لندن ـ وكالات: أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن تعقيم بعض كمامات الوجه من خلال وضعها في ميكروويف عالي الطاقة بقوة 1800 وات لمدة 90 ثانية. ويمكن تنظيف الكمامات من طراز “N95″ التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية، والتي تعتبر المعيار الذهبي للحماية من جزيئات فيروس كورونا المحمولة جواً، باستخدام هذه التقنية. وتظل المادة المصنوعة الكمامة منها سليمة، بينما يتم تقليل الفيروسات والبكتيريا إلى مستويات مقبولة، ويمكن أن تخضع كمامة N95 للتعقيم بالميكروويف 3 مرات، ومع ذلك، فإن الكمامات الجراحية الزرقاء التي يرتديها أفراد الجمهور بشكل منتظم تفقد القدرة على تصفية الهباء الجوي وتكون عديمة الفائدة في حال وضعها في الميكروويف. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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