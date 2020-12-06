توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن الألمانية، أكبر صانع سيارات في العالم أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين عامي 2025 و2030.
ودلل هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.
ونقلت رويترز عن ديس قوله "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية".
وكان ديس قد استقال من من "بي.إم.دبليو" في 2015 ليساعد فولكسفاغن على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فولكسفاغن تعلن موعد طرح السيارات ذاتية القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.