أصدرها رئيس الدولة ونائبه.. قرارات إماراتية عاجلة

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 22 لسنة 2020 بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية و المجتمعية ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي.

يهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه و تلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف و عقوق الوالدين بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية بالإضافة إلى تلك التي تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني.

كما يهدف المركز إلى توعية المجتمع والأفراد بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها.

وتشمل اختصاصات المركز وفقا للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقا للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعـي بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.

كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكمًا لإمارة دبي المرسوم رقم 35 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.

وبموجب المرسوم، تم تجديد تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، رئيسًا لمجلس الإدارة الأعلى للمركز .

كما تضمّن المرسوم تجديد عضوية الأعضاء الرئيسيين في المجلس وهم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة المركز المالي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع إلغاء عضوية باقي الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة الأعلى.

ويخوّل المرسوم رئيس مجلس الإدارة الأعلى صلاحية إضافة أعضاء جُدد للمجلس ممن يراهم مناسبين.

ويمارس مجلس الإدارة الأعلى مهمة الإشراف على استراتيجية مركز دبي المالي العالمي وسياساته الشاملة لتحقيق أهداف المركز، والتي تشمل ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية وتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا.

فيما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين الدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري مديرا لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.