تقارير إعلامية: منظمات الجريمة بإسرائيل تبدأ في نقل نشاطها إلى الإمارات

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد أن قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل بدأوا مؤخرًا في نقل نشاطهم إلى دولة الإمارات، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع وبدء تسيير الرحلات التجارية بشكل منتظم بين الدولتين.

وأفاد موقع " لبنان ديبت " نقلا عن القناة (12) الإسرائيلية بأن قادة المنظمات الإجرامية يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم إلى دبي في الأيام الأخيرة، لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وأشار الموقع اللبناني الي ان "قادة المنظمات الإجرامية يزورون دبي بهدف شراء عقارات، أو بناء شراكات في مشاريع بمجال الأغذية أو الفنادق، ولكن في الأساس يهدفون للمتاجرة بالكوكايين، وتبيض الأموال التي جمعوها في إسرائيل.

وتابع الموقع اللبناني : يأتي هذا التصريح تزامنًا مع ما نقلته القناة التلفزيونية عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية من أن شحنة كوكايين تزن قرابة 750 كيلوجرامًا تم ضبطها مؤخرًا في ميناء أشدود، بعد أن خرجت من جواتيمالا في أميركا الجنوبية، ومرّت عن طريق ميناء أنتويرب البلجيكي، بتمويل من رجال أعمال إسرائيليين يعملون في الإمارات.

وأفادت مصادر شرطية اسرائيلية بأن "هذه الحمولة الكبيرة من المخدرات كان من الممكن أن تحقق أرباحًا تقدر بـ 70 مليون دولار وفق ماذكر موقع لبنان ديبت.

ونوه الموقع الي ان الشرطة الإسرائيلية تقدر أن عشرات المجرمين من إسرائيل يتنكرون بزيّ رجال أعمال، ويتواجدون حاليًا في الإمارات لنسج صفقات وتعاون في التجارة والأعمال الجنائية أيضًا.

وزعم الموقع اللبناني ان مصدرا امنيا في شرطة تل أبيب حذر المجرمين من التورُّط في صفقات مخدرات في دبي، لأنه في حال القبض عليهم قد يتم زجّهم في السجن لسنوات طويلة، وقد تنتهي بهم الأمور بعقوبة الإعدام".

يشار إلى أنه منتصف اغسطس الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقًا لتطبيع العلاقات برعاية أميركية، ثم وقعت الدولتان لاحقًا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

كما بدأت شركة "يسرائير" للطيران في تسيير رحلتين يوميًا من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة "أركيع" بعد يوم واحد، فيما تنضم إليهما "العال" أكبر شركة طيران إسرائيلية، في 9 ديسمبر الجاري بـ 14 رحلة أسبوعيًا.

وفي المقابل، بدأت شركة "فلاي دبي" الإماراتية في تسيير رحلتين يوميًا، من الإمارات إلى تل أبيب، منذ 26 نوفمبر الماضي.