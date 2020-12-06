عالية بـ شموخي.. أول تعليق من صفاء الهاشم بعد سقوطها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

علقت النائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، على خسارتها مقعدها بمجلس الأمة الكويتي، خلال الانتخابات البرلمانية الكويتية 2020.
وقالت صفاء الهاشم في سلسلة تغريدات على تويتر "أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها.. صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة".
وتابعت الهاشم "أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة.. أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها".
وأضافت "أبقى صفاء.. الشهمة.. والمؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى.. وبحكمته عز وجل لما آلت إليه النتائج".
وواصلت النائبة الكويتية السابقة "صفاء اللي تعرفونها ياأهل الكويت .. القوة والصلابة والقدرة على تحمل أصعب المواقف. ومن ثم النهوض مجددًا..بأقوى مما كانت عليه وتملأ الساحة من جديد.. إن غدًا لناظره قريب.. سدرة.. ماتنكسر".
وفي تغريدة أخرى قالت صفاء الهاشم "شكرًا من القلب لكل من آزر وسند ودعم.. شكرًا على كل رسايل المحبة بـ كفيتي ووفيتي يابنت وطن النهار.. هذى بروحها تكفي".
وخسرت صفاء الهاشم مقعدها في مجلس الأمة الكويتي حسبما أظهرت النتائج الأولية للدائرة الثالثة ، حيث حلت في المركز الـ30، لتتلقى ضربة موجعة.
وعرفت الهاشم بإساءتها دائما لمصر والمصريين، وانتقدت أكثر من مرة وجود الوافدين في الكويت وخاصة المصريين، بل سعت إلى المضي قدما في مخطط ترحيلهم بزعم أنهم "عالة" على الشعب الكويتي، مستهدفة بذلك كسب ود وتعاطف الكويتيين، إلا أن نتائج الانتخابات البرلمانية جاءت بمثابة الصاعقة للنائبة الكويتية السابقة.
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