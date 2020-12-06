بعد التطبيع مع إسرائيل.. الإمارات تتعرض لهجوم إلكتروني خطير

أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات محمد حمد الكويتي اليوم الأحد إن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات قد وافقت في وقت سابق على إقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وبعض الدول والمجتمعات الإسلامية.

وقال محمد حمد الكويتي في تصريحات صحفية ‬إن التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين وفق ما ذكرته صحيفة الكويت نيوز.

وأضاف رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن القطاع المالي مستهدف لكنه لم يخض في التفاصيل دون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

وأضاف الكويتي قائلاً: إن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران دون تحديد من يقف ورائها.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد، في وقت سابق، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع مع إسرائيل، والذي يقضي بتطبيع التعاملات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب.

جاء ذلك بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن منتصف الشهر الماضي، المعروف بـ"اتفاقية أبراهام"، ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.

يذكر أنه، في 14 أغسطس الماضي، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.