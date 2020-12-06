مواصفات وأسعار شانجان ايدو Changan Eado 2021 في السعودية

تتوفر شانجان ايدو 2021 بكل فئاتها عبر مختلف فروع البيع لدى شركة السيارات المجدوعي شانجان – وهي الوكيل الرسمي لشانجان في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 -، كما توفر الشركة أيضا نسخا أخرى من موديلات 2021 للسيارة، ومنها: سي إس 95، وسي إس 35 بلس، والسفن، وفي هذا المقال سوف نركز على مواصفات وأسعار changan eado 2021 في السعودية.

شانجان ايدو

تأتي سيارة Changan eado 2021 – وهي من بين السيارات السيدان – في 3 فئات، وهم: تريند 2021، سمارت 2021، لميتد 2021.

والجدير بالذكر أن كلمة “شانجان” تعني باللغة الصينية “البقاء آمنا”، إذ أن كلمة “شانج” معناها “البقاء”، و”ان” معناها “الأمان”.

مواصفات شانجان ايدو تريند 2021 في السعودية

يبلغ سعر Changan eado trend 2021 نحو 47 ألفا و400 ريال، وفيما يلي أهم مواصفاتها.

حجم المحرك 1.6 لتر رباعي الأسطوانات.

قوة المحرك تصل إلى 126 حصانا.

وقود السيارة هو البنزين.

الدفع الأمامي للعجلات.

تستهلك السيارة الوقود بمعدل لتر لكل 15.9 كيلو متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي (جيربوكس) سداسي السرعات.

مقاس العجلة 16 بوصة.

مدخل USB يو اس بي لتتمكن من شحن جوالك.

مشغل أسطوانات CD لتتمكن من تشغيل موسيقاك المفضلة.

بلوتوث ليبقى جوالك متصلا بالسيارة، حتى تتمكن من الرد على المكالمات.

6 مكبرات تمنحك تجربة صوتية جيدة.

إمكانية فتح أبواب السيارة بالريموت.

نوافذ كهربائية.

التحكم في السيارة من خلال المقود.

إضاءة هالوجين.

تكييف، وإن كان يعمل بشكل يدوي.

لا تتوفر فيها كاميرات.

وسادتان هوائيتان للسائق والراكب الأمامي، لمنع الاصطدام في حالة وقوع حادث.

حساسات خلفية، لمنع الاصطدام بأي جسم أو سيارة أخرى.

إمكانية قفل الأبواب بشكل آلي، وذلك لتجنب أن يفتح أطفالك الباب بشكل مفاجئ.

إذا كنت تسير على أرض زلقة، فلا تخشى ذلك، إذ أن السيارة تأتي مزودة بخاصية التحكم في الانزلاق، وكذا دعم المكابح.

أيضا لا داع للخوف من تعرضك للحوداث إثر انخفاض ضغط الهواء في الإطارات (عجلات السيارة)، إذ أنها مزودة بجهاز لمراقبة ضغط الهواء.

المواصفات العامةالرفاهيةوسائل الأمانمواصفات شانجان ايدو سمارت 2021 في السعودية

يبلغ سعر Changan eado smart 2021 نحو 50 ألفا و400 ريال، وتتسم بنفس مواصفات شانجان ايدو تريند 2021، مع إضافة:

نظام ملاحة GPS.

فرامل مانعة للانزلاق.

مقاعد مصنوعة من الجلد.

فتحة سقف.

كاميرا خلفية.

مواصفات شانجان ايدو ليمتد 2021 في السعودية

يبلغ سعر Changan eado limited 2021 نحو 58 ألفا و400 ريال، وتتسم بنفس مواصفات شانجان ايدو سمارت 2021، مع إضافة: