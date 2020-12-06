رقم قياسي جديد.. سعر "خرافي" لحذاء رياضي

قد يصبح العالم قريبا على موعد مع "أغلى حذاء رياضي"، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة حذاء صممته شركة "أديداس" للتجهيزات الرياضية، وصانع الخزف الألماني "ميسن"، مليون دولار، وذلك في مزاد إلكتروني.

وكانت دور مزادات قد بدأت في السنوات الأخيرة تولي اهتماما ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة.

أما النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت من الاثنين حتى 16 ديسمبر، فهو فريد من نوعه وقدرت "سوذبيز" قيمته بما بين "دولار واحد ومليون" دولار.

وسيخصص ريع هذا المزاد لمتحف بروكلين في نيويورك ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.

وقد استوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية "زد إكس 8000" التي طرحتها "أديداس" للبيع ولقيت إقبالا شعبيا كبيرا. وتولى حرفيون من "ميسن" تلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعا خزفية مزينة أيضا.

وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله، وفق ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وقد يساهم تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره في الارتقاء بسوق الأحذية الرياضية المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.

وحُطم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي عدة مرات هذه السنة، كان آخرها حذاء "إير جوردان 1" من شركة "نايكي"، الذي بيع مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في منتصف أغسطس.

ولاحظ مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت في "سوذبيز"، براهم واتشتر، أن "ثمة تطورا في السوق، إذ أصبحت مثل هذه الأحذية الرياضية تُعتبر فنا".

وكانت "نايكي" حتى الآن الأكثر رواجا بين هواة الجمع من خلال العلامة التجارية التابعة لها "جوردان براند"، المرتبطة بالنجم التاريخي لكرة السلة الأميركية السابق مايكل جوردان.

أما نائب رئيس منصة "ستوكس" للتجارة الإلكترونية، فرأى أن دور المزادات استفادت من ظهور ثقافة "الحذاء الرياضي"، لافتا إلى أنها تستخدمها لجذب جمهور جديد إلى منظومتها.

وشدد على أن "هذه المنتجات النادرة للغاية التي تقدمها دور المزادات تحظى فقط باهتمام أغنى 0,01 في المئة من هواة الجمع" ، بينما توفر المنصات المتخصصة مثل "ستوكس" إمكانية "الوصول إلى البقية".

وتوقع براهم واتشتر أن يؤدي عرض أحذية فريدة أخرى في المزادات إلى إحداث "تغيير في السوق"، إذ سيساهم في دفع هواة مجموعات جدد إلى دخول السوق، ويفضي إلى "ديناميكية" مختلفة للأسعار، معتبرا أن أن المزاد الذي يبدأ الاثنين "يشكل اختبارا".