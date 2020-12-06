البحرية الأمريكية : وصلنا لحالة ردع حذر مع إيران

جدة - نرمين السيد - قال كبير مسؤولى البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط اليوم الأحد، صمويل بابارو، إن أمريكا وصلت إلى حالة "ردع حذر" مع إيران بعد شهور من الهجمات الإقليمية وعمليات الاستيلاء على السفن فى البحر، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وأضاف بابارو، الذى يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز فى البحرين، "لقد حققنا ردعا حذرا.. وهذا الردع الحذر يزداد صعوبة بفعل الأحداث العالمية والأحداث على طول الطريق". وتابع "لكننى وجدت أن النشاط الإيرانى فى البحر يتسم بالحذر والحرص والاحترام، حتى لا يخاطر بحسابات خاطئة غير ضرورية أو تصعيد فى البحر". وقال بابارو أيضا إنه لا يعتقد أن مهمة الأسطول الخامس ستتأثر باحتمال قيام البحرية بإعادة تشكيل الأسطول الأول المسؤول عن المحيط الهندى.

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