جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبى فى إيران، اليوم الأحد، تسجيل11.561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 294 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقًا لتصريحات المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إيران إلى مليون و40 ألف إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 50.310 وفاة جراء الوباء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأوضحت المتحدثة الإيرانية أن 5.809 من المصابين فى وضع صحى حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 730 ألف حالة. وتحتل إيران المرتبة الـ 14 عالميًا بين الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حسبما تؤكد بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تقترب من 300 وفاة و12 ألف إصابة يومية بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.