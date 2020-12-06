احتجاجات في مولدوفا تطالب باستقالة الحكومة وانتخابات برلمانية مبكرة 

طالب متظاهرون تجمعوا في العاصمة المولدوفية تشيسيناو اليوم الأحد باستقالة رئيس الوزراء يون كيكو وأعضاء حكومته، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء في بيان تبناه المحتجون من أنصار الرئيسة المنتخبة مايا ساندو وبعض التيارات السياسية الأخرى، أن البرلمان "فقد شرعيته ولم يعد يمثل مصالح مواطني مولدوفا".
وتابع البيان: "في حال تجاهلت السلطات مطالبنا الشرعية، فإننا نحتفظ بحقنا في استخدام جميع الأساليب القانونية لمواجهة اغتصاب الحكم".
كما طالب المحتجون البرلمان بإلغاء جميع مشاريع القوانين التي صادق عليها منذ بدء الأسبوع الجاري، ومنها تشريعات تهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وأخرى ترفع الحظر المفروض على تقييد بث القنوات التلفزيونية الروسية وتعيد للغة الروسية في البلاد صفة قانونية خاصة.
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