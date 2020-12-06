ألمانيا:إجلاء الآلاف في فرانكفورت بعد اكتشاف قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية 

أجلت السلطات الألمانية اليوم الأحد قرابة 13 ألفا من سكان مدينة فرانكفورت، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية بوزن 500 كغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وبدأ المواطنون بمغادرة منازلهم في حي غالوس الفخم اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم تمهيدا لإزالة القنبلة، وفرضت السلطات طوقا بنطاق 700 متر حول موقع البناء الذي اكتشفت فيه القنبلة.
وتحصل مثل هذه الاكتشافات من حين إلى آخر في المدينة التي تعد العاصمة المالية في ألمانيا وتعرضت إبان الحرب لقصف مكثف من قبل الحلفاء.
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