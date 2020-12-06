المملكة المتحدة توقع اتفاقية تجارية مع مصر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقع السفير البريطاني في مصر اتفاقية مع مساعد وزير الخارجية لشئون أوروبا لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين بعد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الصفقة المبرمة بين السير جيفري آدامز والسفير بدر عبد العاطي ستسمح للشركات البريطانية والمستهلكين بالاستفادة من استمرار الوصول التفضيلي إلى السوق، ما سيساعد في تعزيز التجارة والاستثمار.

وستوفر الاتفاقية تجارة خالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ، فضلًا عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية ومصايد الأسماك مما سيجعل التجارة أسهل ويوفر مدخرات للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 3.5 مليار جنيه استرليني (4.7 مليار دولار).

وبلغت قيمة السوق المصرية للصادرات البريطانية 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 ، و 1.5 مليار جنيه لصادرات البضائع و 800 مليون جنيه في صادرات الخدمات. شملت الصادرات الرئيسية للسلع إلى مصر الخامات المعدنية (235 مليون جنيه إسترليني) وكذلك المنتجات الطبية والصيدلانية (111 مليون جنيه إسترليني).

شملت الواردات الرئيسية إلى المملكة المتحدة خلال الفترة السلع الكهربائية الوسيطة (193 مليون جنيه إسترليني) والخضروات والفواكه (160 مليون جنيه إسترليني).

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن الصفقة إنها "ستؤدي الروابط التجارية القوية والمزيد من الاستثمار إلى نمو اقتصاداتنا ومساعدة بلدينا على إعادة البناء بشكل أفضل من تأثير جائحة فيروس كورونا."

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وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: "هذه الاتفاقية هي إشارة واضحة على التزام المملكة المتحدة الدائم بعلاقتنا الثنائية الوثيقة مع مصر وستساعد في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المستقبل.

وأضافت "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بتأمين الصفقات التي تدعم الوظائف البريطانية ، وتوفر مدخرات كبيرة وتساعد في دفع التعافي بعد كوفيد -19."

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ودخلت فترة انتقالية تستمر حتى نهاية العام.

وظلت المحادثات بين لندن وبروكسل عالقة في طي النسيان لعدة أشهر، حيث توقفت بشأن ثلاث من أكثر القضايا إثارة للجدل لكلا الجانبين - مصايد الأسماك ، وضمان ضمانات المنافسة العادلة وسبل حل النزاعات المستقبلية.

وفي أقل من عامين ، وقعت حكومة المملكة المتحدة أو وافقت من حيث المبدأ على اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) مع 54 دولة.

وبلغ إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع هذه البلدان 166 مليار جنيه استرليني العام الماضي.

وترفع صفقة المملكة المتحدة مع مصر هذا العدد إلى 55 دولة.