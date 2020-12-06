المصري مشرف بلاده.. إشادة بحرينية بالجالية المصرية لهذا السبب

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين ومصر وتميزها في مختلف المجالات، وأنها ترتكز على تاريخ ممتد من المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول بالتعاون الثنائي إلى المستويات التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت إن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء مستمرا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي جعل منها نموذجًا متميزا ويحتذى للعلاقات بين الأشقاء.

وأشادت رئيسة مجلس النواب لدى استقبالها، بمكتبها اليوم الأحد، ياسر شعبان سفير مصر لدي البحرين، بالدور البارز الذي يقوم به في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى القطاعات.

وأكدت أهمية الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم قضايا الأمتين العربية والاسلامية بما تحظى به من مركز ثقل ومكانة تاريخية في قلوب جميع العرب والمسلمين، بعطاءاتها السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية.

كما بينت حرص مملكة البحرين بقيادة الملك ، على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين ، مضيفة أن مملكة البحرين وشعبها لن تنسى مواقف مصر الداعمة لأمنها واستقرارها.

وقالت، إن التعاون البرلماني بين البلدين مستمر ومتواصل وهناك تنسيق مشترك وتكامل في مختلف المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدة حرص الجانبين على توطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يصب في صالح البلدين والشعبين .

وأشادت بدور أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين واسهاماتهم الجليلة في دعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكدة أنهم يحظون بكل المحبة والتقدير في وطنهم الثاني مملكة البحرين.

من جانبه، أعرب سفير مصر لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره ل رئيسة مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما توليه معاليها من حرص على فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك لاسيما في العمل البرلماني.

وأكد حرص مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، مشيدا بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية على المستويات كافة بما يعكس عمق علاقات المحبة والتفاهم بين البلدين .

ونقل السفير المصري خلال اللقاء، تحيات رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال ومعالي رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمعاليها وتطلعهما إلى تطوير العمل والتعاون والتكامل بين الجانبين بما يدعم العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.