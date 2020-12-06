صديقه كريستيانو رونالدو تثير الجدل من داخل غرفة نومها.. شاهد

شاركت الأسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت جورجينا رودريجيز داخل غرفة نومها بإطلالة أنثوية جريئة، مرتدية فستان أبيض مثير ومكشوف عند منطقة الصدر، دون أكمام وينتمي لصيحة الأوف شولدر، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.
و من الناحية الجمالية، اعتمدت صديقة ونالدو علي تسريحة الشعر الكيرلي، حيث تركت خصلات شعرها تنسدل على كتفيها، كما أنها لم تتكلف بوضع الماكياج، واكتفت بوضع مكياجًا هادئَا يرتكز على الالوان الترابية.
وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي.
ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.
وكان رونالدو قد نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدف أمام لاتسيو.
واحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متاخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).
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