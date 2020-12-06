دبلوماسي رفيع المستوى: المصالحة الخليجية مع قطر تنطلق من البحرين الشهر الجاري

كشفت مصادر دبلوماسية، عن موعد إتمام المصالحة الخليجية وحل الخلاف مع قطر، بعد وساطة كويتية أمريكية لإنهاء الأزمة.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية قرر عقدها في مملكة البحرين خلال الشهر الجاري، وسيتم طي صفحة الخلاف.
وأضاف المصدر، أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال 3 سنوات من الأزمة، ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيًا للتوصل إلى حلول تضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية.
وتأتي تلك التطورات بعد إعلان الكويت عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرا بين أطراف الأزمة الخليجية لطي صفحة الخلاف مع قطر.
بدوره أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي".
وتوقع الوزير السعودي التوصل إلى حل للأزمة الخليجية قريبا والإعلان عن حل يرضي كافة الأطراف.
وقطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية.
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