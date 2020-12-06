أدميرال تركي مقرب من أردوغان يقترح صفقة بحرية للتقارب مع إسرائيل والقضاء على قبرص

بعد سنوات من الصراع الدبلوماسي، أشارت تركيا في نهاية الأسبوع إلى إسرائيل مرة أخرى عن رغبتها في التقارب، ومن المتوقع أن ينشر الأدميرال السابق جهاد يايجي، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول اقتراح من نوعه لاتفاق بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة المشتركة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، يهدد مصالح قبرص
واشار مقال نشرته المجلة الأكاديمية الإسرائيلية - التي ينشرها مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب - إلى الرغبة لدى تركيا في تهدئة التوترات مع إسرائيل.
وعلمت "يسرائيل هيوم" أن هذه كانت ثاني إشارة للمصالحة من تركيا فيما يتعلق بسوق الطاقة الإسرائيلي.
وقبل أربعة أشهر، بعث مسؤولون في أنقرة بنظرائهم الإسرائيليين برسالة واضحة حول رغبة تركيا في بدء محادثات في هذا الشأن، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، توقفت العملية.
وجاء الاقتراح التالي في أعقاب تقرير الأسبوع الماضي في وسيلة إعلامية تركية تابعة لأردوغان حول محادثات سرية بين مسؤولي الموساد ونظرائهم الأتراك.
وبحسب التقرير، فقد أعرب ممثلو أردوغان في هذه المحادثات أيضًا عن رغبتهم في إعادة ضبط العلاقات مع إسرائيل.
كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر الأخيرة توقف الزعيم التركي عن الإدلاء بتصريحات عدائية حول الدولة اليهودية.
ووفقًا لاقتراح يايسي، فإن الحدود البحرية بين البلدين ستجتمع معًا على حساب قبرص.
ومن وجهة نظر الأتراك، فإن الصفقة المقترحة على الإسرائيليين هي امتداد للحدود البحرية التي بناها الأميرال السابق مع ليبيا.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق في طرابلس في 27 نوفمبر من العام الماضي، وهو مصدر التوترات الحالية بين أنقرة وأثينا.
وإذا كان اليونانيون حتى هذه اللحظة غاضبين بالفعل من قطع اتصالهم البحري مع قبرص، فإن مثل هذه الصفقة ستجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأثينا ونيقوسيا.
ويركز الأدميرال التركي السابق على نقل الكتل 8 و 9 و 11 و 12 من الأيدي القبرصية إلى إسرائيل.
والكتلة 12 هي موقع حقل يشاي أفروديت للغاز ذي الحجم الكبير، شمال غرب حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، وتسيطر عليه شركة ديليك الإسرائيلية وعملاق الصناعة شل وشركة نوبل إنرجي الأمريكية.
ويقدر أن حقل الغاز، الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس قبالة شواطئ قبرص في عام 2011، يحتوي على ما بين 7-10 مليارات متر مكعب من الغاز على الجانب الإسرائيلي وحوالي 100 مليار متر مكعب في الجانب القبرصي.
وتقدر القيمة المقدرة بـ 100 مليار متر مكعب من الغاز بنحو 9 مليارات دولار.
ولا تزال الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص في منطقة خزان يشاي أفروديت محل نزاع، على الرغم من جميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان.
في الوقت نفسه، فإن قبرص وتركيا غارقتان في نزاعات عديدة حول حدودهما البحرية؛ لذلك، يسعى يايجي إلى حل مشاكل كل من أنقرة والقدس بضربة واحدة، من خلال اتفاق ثنائي بين تركيا وإسرائيل يترك قبرص في مأزق.
ومن الفوائد المحتملة أيضًا والتي ستعود على إسرائيل، بناءً على اقتراح يايجي، ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي المزمع إلى أوروبا بخط الأنابيب التركي الموجود بالفعل.
ووفقًا لـ يايجي، سيكون هذا الخيار "عمليًا بدرجة أكبر ورخيصًا بالنسبة لإسرائيل مقارنة بمشروع "ايستميد".
وفي غضون ذلك، من شبه المؤكد أن أي موافقة إسرائيلية على اقتراح يايسي ستثير مقاومة شديدة من اليونان وقبرص.
وسوف ينظرون إلى أي تطبيق إسرائيلي تركي للسيادة على ما يعتبرونه مياههم الإقليمية بمثابة غزو، وتمثل الموافقة الإسرائيلية على الاقتراح التركي أيضًا اعترافًا بموقف تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقرب من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
وعلاوة على ذلك، قد تؤدي التوترات بين الإمارات وأردوغان وشركائه القطريين إلى تداعيات دبلوماسية حقيقية بين القدس وأبو ظبي.
وبالنسبة للاقتراح التركي، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه في حين أن تحسين العلاقات مع أنقرة هو تطور مرحب به، فإن أي اقتراح يأتي على حساب قبرص ليس بداية.
وأوضح المسؤول أن "قبرص حليف لإسرائيل والحدود البحرية بين البلدين معترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
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