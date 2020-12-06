أدميرال تركي مقرب من أردوغان يقترح صفقة بحرية للتقارب مع إسرائيل والقضاء على قبرص

بعد سنوات من الصراع الدبلوماسي، أشارت تركيا في نهاية الأسبوع إلى إسرائيل مرة أخرى عن رغبتها في التقارب، ومن المتوقع أن ينشر الأدميرال السابق جهاد يايجي، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول اقتراح من نوعه لاتفاق بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة المشتركة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، يهدد مصالح قبرص

واشار مقال نشرته المجلة الأكاديمية الإسرائيلية - التي ينشرها مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب - إلى الرغبة لدى تركيا في تهدئة التوترات مع إسرائيل.

اقرأ أيضا



وعلمت "يسرائيل هيوم" أن هذه كانت ثاني إشارة للمصالحة من تركيا فيما يتعلق بسوق الطاقة الإسرائيلي.

وقبل أربعة أشهر، بعث مسؤولون في أنقرة بنظرائهم الإسرائيليين برسالة واضحة حول رغبة تركيا في بدء محادثات في هذا الشأن، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، توقفت العملية.

وجاء الاقتراح التالي في أعقاب تقرير الأسبوع الماضي في وسيلة إعلامية تركية تابعة لأردوغان حول محادثات سرية بين مسؤولي الموساد ونظرائهم الأتراك.

وبحسب التقرير، فقد أعرب ممثلو أردوغان في هذه المحادثات أيضًا عن رغبتهم في إعادة ضبط العلاقات مع إسرائيل.

كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر الأخيرة توقف الزعيم التركي عن الإدلاء بتصريحات عدائية حول الدولة اليهودية.

ووفقًا لاقتراح يايسي، فإن الحدود البحرية بين البلدين ستجتمع معًا على حساب قبرص.

ومن وجهة نظر الأتراك، فإن الصفقة المقترحة على الإسرائيليين هي امتداد للحدود البحرية التي بناها الأميرال السابق مع ليبيا.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق في طرابلس في 27 نوفمبر من العام الماضي، وهو مصدر التوترات الحالية بين أنقرة وأثينا.

وإذا كان اليونانيون حتى هذه اللحظة غاضبين بالفعل من قطع اتصالهم البحري مع قبرص، فإن مثل هذه الصفقة ستجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأثينا ونيقوسيا.

ويركز الأدميرال التركي السابق على نقل الكتل 8 و 9 و 11 و 12 من الأيدي القبرصية إلى إسرائيل.

والكتلة 12 هي موقع حقل يشاي أفروديت للغاز ذي الحجم الكبير، شمال غرب حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، وتسيطر عليه شركة ديليك الإسرائيلية وعملاق الصناعة شل وشركة نوبل إنرجي الأمريكية.

ويقدر أن حقل الغاز، الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس قبالة شواطئ قبرص في عام 2011، يحتوي على ما بين 7-10 مليارات متر مكعب من الغاز على الجانب الإسرائيلي وحوالي 100 مليار متر مكعب في الجانب القبرصي.

وتقدر القيمة المقدرة بـ 100 مليار متر مكعب من الغاز بنحو 9 مليارات دولار.