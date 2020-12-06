المحجوب: الجيش الليبي يواجه الإخوان.. ورصد 5 سفن تركية قبالة سواحل سرت

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن الجيش الليبي يواجه تنظيم الإخوان (الإرهابي) الذي يسعى للبقاء في السلطة.

وقال المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن الجيش الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.

وأضاف أن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.

وتابع المحجوب أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي.

وواصل المحجوب إن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا.

وأوضح أن الجيش الليبي يعمل على تأمين هذه المنطقة منعا لدخول التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها القاعدة.

وكان المحجوب قد قال أمس السبت في تصريحات صحفية لقناتي العربية والحدث إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وقال المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

وأفادت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق بأن سفنًا حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.