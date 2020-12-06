الخطر يعود.. تحركات عسكرية جديدة من تركيا في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز "سي 130" هبطت في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة قيصري في تركيا. بحسب "المرصد الليبية".

يأتي ذلك مع عودة التحركات التركية الخبيثة في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي.

ويشار إلى أن تركيا أرسلت خلال الأيام الماضية العديد من طائرات الشحن العسكرية المحملة بمعدات وأسلحة للقاعدة، وسط انتشار أنباء عن نشر أنقرة منظومة الدفاع الجوي "حصار" في قاعدة الوطية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي إن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان تعمل على منع الاستقرار في ليبيا، وتواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.

وتابع المحجوب أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي.

وواصل المحجوب إن المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات، متابعا أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر المغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق بأن سفنًا حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.