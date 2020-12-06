بمكياج صاخب.. كايلي جينر تبرز جمال ملامحها بصورة جديدة

شاركت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وخطفت كايلي جينر الأنظار فى الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت سترة انيقة باللون الاسود، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".

وتركت كايلي جينر خصلات شعرها الاصفر منسدلا للخلف بطريقة انسيابية ناعمة لتبرز من جمال إطلالتها، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الجذاب، مع وضع اللون الروز كأحمر للشفاه.

يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.

كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف .