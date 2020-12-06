غرق سفينة إيرانية متجهة إلى العراق

أفادت وسائل إعلامية بغرق سفينة إيرانية محملة بالحديد أثناء توجهها إلى ميناء "أم قصر" في العراق، بينما تم انتشال الطاقم بالكامل.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية، موضحة أن موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن في القناة الملاحية.
ونقلت عن قبطان بحري يدعي رمزي إيشا قوله إن السفينة الإيرانية غرقت أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ ام قصر،.
وأضاف أن قناة خور عبدالله الملاحية مفتوحة أمام مرور السفن التجارية، موضحا أن فرق السفينة "توران" لم يؤثر على انسيابية الحركة للسفن القادمة و المغادرة.
وأوضح أنه تم انتشال طاقم السفينة الإيرانية بالكامل وعددهم 6 من قبل الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق.
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