تمويل يصل الي 60000 ألف ريال براتب 2000 ريال لجميع السعوديين

يبحث كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة علي تمويلات شخصية وسريعة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، لذلك يقوم بنك الراجحي بتقديم تمويل شخصي وسريع يتم في خلال دقائق إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، ويقدم بنك الراجحي عروض وخدمات تمويلية تفيد كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة وقد يميز تمويل الراجحي بأنه تمويل أسلامي وخاضع للشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي،ومن خلال موقعنا الإخباري نقدم لكم شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، والشروط كالتالي. شروط الحصول علي التمويل المقدم من مصرف الراجحي يشترط أن العميل المتقدم لتمويل بنك الراجحي لا يتعدى عمره عن 70 عاماً. يجب علي العميل المتقدم لتمويل مصرف الراجحي أن يقدم خطاب يوضح فيه الراتب الشهري الخاص به. يجب علي العميل أن يقوم بكافة تسديد الرسوم الادارية بقيمة 500 ريال سعودي. يشترط علي العميل أن يقوم بسداد الأقساط الشهرية بانتظام ولا يقل القسط الشهري عن 900 ريال سعودي. التمويل المقدم من مصرف الراجحي يصل الي فائدة سنوية يبدأ من 3.68%. الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب تمويل مصرف الراجحي بطاقة الهوية الشخصية ولا بد أن تكون سارية.

يجب علي العميل أن يقدم بيان يوضح فيه الراتب الشهري الخاص .

يجب علي العميل أن يقدم شهادات التقاعد والتأمينات الاجتماعية اللازمة. كيفية الحصول علي تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي يجب علي العميل المتقدم لطلب تمويل مصرف الراجحي أن يكون سعودي الجنسية. يشترط علي العميل المتقدم لتمويل مصرف الراجحي بدون فوائد أن يكون له عمل في أحد البنوك التجارية السعودية. المتقدم لطلب التمويل لا بد أن يكون مكان إقامته وعمله داخل المملكة العربية السعودية. يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل يحصل علي راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني. ألا يزيد عمر المتقدم لتمويل الراجحي عن 55 عاماً، ولا يقل عمره عن 25 عاماً. يشترط أن يكون قضي مده خدمة العمل لا تقل عن عام من وقت تقديم الطلب، ولا بد أن يكون لديه خبرة في العمل لا تقل عن 5 سنين. لا بد أن يقوم العميل بربط الحساب الخاص براتبه الشخصي بمصرف الراجحي لكي يحول الراتب الشهري . شروط الحصول علي التمويل المقدم من مصرف الراجحيالأوراق والمستندات المطلوبة لطلب تمويل مصرف الراجحي

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