خطوات نقل كفالة عامل إلكترونيًا عبر وزارة العمل السعودية 1442ه‍

خطوات نقل كفالة عامل إلكترونًيًا عبر الصفحة الرسمية التابعة لوزارة العمل السعودية وقد وفرت الوزارة برعاية حكومة المملكة السعودية على جميع العاملين الوافدين من الرجال والنساء في الدولة الجهد ويسرت لهم خطوات نقل كفالة عامل بتوفير الخدمات الإلكترونية التي يتواصلون من خلالها لتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة والحصول على نقل الكفالة بطريقة ميسرة.

ما معنى نقل كفالة عامل

هي أن يستطيع الآن العاملين المقيمين بالمملكة نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل أخر إذا لم يعطيه كفيلة كافة الحقوق المتفق عليها من بداية العمل وقد تكون بسبب خلافًا قد وقع بين العامل و كفيله، لذلك أصدرت قانون يحق للعاملين الوافدين نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل آخر. لحل مشاكل العاملين ولكن بشروط.

يحق للعامل المقيم نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل أخر إذا تعرض عنف من كفيله

إذا لم يوفر الكفيل للعامل ما قد اتفق عليه مع العامل قبل ان يتسلم عمله، مثل توفير سكن، او تحديد مرتب شهري بمبلغ معين ولم يفي الكفيل وغيره من الاتفاقات.

إذا امتنع الكفيل أو تأخر في دفع الراتب الشهري للعامل مدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية، فيحق للعامل إن يبحث عن كفيل غيره وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل كفالة عامل.

يستطيع الأن العامل المقيم بالمملكة العربية السعودية أن يبدأ خطوات نقل كفالة لعامل بدون الرجوع الكفيل في حالة إذا أخل الكفيل بنظام الكفالة المتعارف عليه كأن يكفل له جميع حقوقه وحق جميع العاملين لديه المتعارف عليها قانونيًابالمملكة العربية السعودية،

شروط نقل الكفالة من كفيل إلى آخر

وإذا تعرض العامل إلى عنف في المعاملة من كفيله أو حدث تغيير للكلام أو الشروط المتفق عليها قبل أن يبدأ العامل عمله، وإذا اختفى الكفيل دون أن يعلم كفيله بمكانه أو تأخر في دفع الراتب الشهري للعامل مدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية، ففي هذه الحالات يحق للعامل الوافد نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون عن يحتاج إلى أن يوافق الكفيل.

الدخول الى موقع وزارة العمل

البحث عن المنشأة التابعة الكفيل الذي تريد نقل الكفالة إليه

إدخال جميع البيانات المطلوبة لإثبات الهوية

بعد كتابة جميع البيانات يظهر كلمة تعهد بنقل كفالة صاحب الطلب إلى المنشأة المطلوبة

خطوات نقل كفالة عامل إلكترونيًا

بعد قراءة الشروط والأحكام جيدًا اضغط على موافق وستظهر كلمة أرسال الطلب اضغط على الكلمة وبذلك تكون قد انتهيت من خطوات نقل كفالة عامل.