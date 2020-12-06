وزير العمل الأردني : الخزينة تخسر 25 مليون دينار عن كل يوم حظر شامل

دوت الخليج :- أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين أن الحكومة وفور تسلمها مهامها كان هناك تفكير في فرض حظر تجول شامل لمدة طويلة تتراوح ما بين 14 إلى 21 يوماً، ولكن تم الاتفاق على عدم فرض الحظر التجول والعمل على تعزيز قدرة المستشفيات الاستيعابية.
وقال خلال لقاء عن بعد مع صحفيين الجمعة، إن خسائر الخزينة العامة للدولة بكل يوم حظر تجول شامل يبلغ 25 مليون أردني.
وأضاف أنه ضد حظر التجول الشامل والحكومة ضد حظر التجول الشامل والجميع ضد الحظر.
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