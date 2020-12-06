غرق سفينة إيرانية محملة بالحديد أثناء رحلتها نحو العراق

جدة - نرمين السيد - وقال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحرى فى الشركة العامة لموانئ العراق رمزى إيشا فى بيان، إن "سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت فى قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية"، مبيناً أن "موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من بويا 7 فى القناة الملاحية".

وأكد إيشا أن "السفينة الإيرانية توران تعرضت للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ أم قصر"، مشيرا إلى أن "قناة خور عبدالله الملاحية مفتوحة أمام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة توران على انسيابية الحركة للسفن القادمة والمغادرة".

وأضاف أن "طاقم السفينة تم انتشاله بالكامل وعددهم 6 أفراد من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث".