تسجيل 195 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا فى تركيا

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس إلى 14.900، فيما يبقى العدد الكلى للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.

ورصدت وزارة الصحة 196 وفاة بالفيروس، أمس السبت، فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.