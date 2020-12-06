قفزة جديدة في وفيات فيروس كورونا بإيطاليا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى إيطاليا حاجز الـ60 ألف حالة، بعد تسجيل 564 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، في قفزة جديدة لحصيلة ضحايا الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 18887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 60078 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 1.72 مليون حالة.

وتعد إيطاليا ثاني دولة في أوروبا، بعد بريطانيا، تتجاوز حصيلة الوفيات فيها حاجز الـ60 ألفا.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 66 مليون حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 1.53 مليون وفاة.