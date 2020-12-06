وفاة رئيس أوراجواي السابق بعد صراع مع سرطان الرئة

توفي الرئيس الأوروغوياني السابق تاباري فاسكويز عن 80 عاما، بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة في أغسطس 2019، وتوفي في الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وكتب ابنه الفارو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن والده توفي في المنزل وسط عائلته وأصدقائه.

وجاء في المنشور: "نيابة عن العائلة، نود أن نشكر جميع مواطني أوروجواي على الحب الذي تلقاه على مدار سنوات عديدة".

شغل قبل ذلك منصب الرئيس من 2005 إلى 2010.

وولد فاسكويز عام 1940 وتخرج من كلية الطب، وفاز في السباق الرئاسي في أوروجواي بنسبة 52.8 في المائة من الأصوات في عام 2014 وشغل منصب رئيس البلاد من 1 مارس 2015 إلى 1 مارس 2020، و