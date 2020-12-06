تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 وفاة

سجلت تركيا قفزة جديدة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت الصحة التركية تسجيل 30402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليقترب إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تركيا من نحو 800 ألف حالة.

كما اعلنت الصحة التركية عن 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لأكثر من 14.7 ألف حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ66 مليون حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 1.53 مليون وفاة.