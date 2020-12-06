سجلت تركيا قفزة جديدة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال آخر 24 ساعة.
وأعلنت الصحة التركية تسجيل 30402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليقترب إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تركيا من نحو 800 ألف حالة.
كما اعلنت الصحة التركية عن 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لأكثر من 14.7 ألف حالة.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ66 مليون حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 1.53 مليون وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.