نسبة التغيير 66٪.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الأمة الكويتي الجديد

كشفت النتائج المعلنة من قبل رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية، ان نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة 66٪ حيث تم تمثل التغيير في فوز 17 نائبا من المجلس السابق (2016) أبرزهم رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم ، فيما غلبت الوجوه الجديدة على مختلف الدوائر بـ 33 نائبا.

وفقدت المرأة المقعد الوحيد التي كانت تشغله في المجلس السابق، حيث لم تفز واحدة في برلمان 2020 وفق النتائج .

قائمة الفائزين

في الدائرة الأولى فاز كل من: حسن عبدالله أحمد جوهر ، ويوسف فهد حمد الغريب، وأحمد خليفة راشد الشحومي، حمد أحمد علي روح الدين، وعيسى أحمد محمد الكندري ، وعلي عبد الرسول منصور القطان،وعدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد، وعبدالله محمد عبدالرحمن الطريجي، وعبدالله جاسم عبدالله المضف، وأسامة عيسى ماجد الشاهين.

وفي الدائرة الثانية فاز كل من: مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، ومحمد براك عبدالمحسن المطير، وخليل إبراهيم محمد الصالح، وحمد محمد جاسم المطر، وسلمان خالد مرزوق العازمي، وخالد عايد جاسم العنزي، وبدر ناصر عبدالعزيز الحميدي، و بدر حامد يوسف الملا ، وحمد سيف محمد الهرشاني، وأحمد محمد أحمد الحمد.

أما الثالثة، ففاز كلا من : عبدالكريم عبدالله مدربى الكندري، وأسامة أحمد حبيب المناور ، ومهند طلال أحمد الساير، وهشام عبدالصمد محمد الصالح، وعبدالعزيز طارق حمود الصقعبي، ويوسف صالح صالح الفضالة، و مبارك زيد مبارك المطيري، وسعدون حماد عبيد العتيبي، وفارس سعد عيد العتيبي، ومهلهل خالد جاسم المضف.

وظفر بالرابعة كل من: شعيب شباب قديفان المويزري، فايز غنام الجمهور المطيري، ومساعد عبدالرحمن عايض المطيري، ومحمد عبيد فلاح الراجحي، وسعود سعد أبوصليب المطيري، وثامر سعد السويط الظفيري، ومرزوق خليفة مفرج الخليفة، وفرز محمد فرز الديحاني، وسعد علي خنفور الرشيدي ، ومبارك هيف سعد الحجرف.

بينما كانت الدائرة الخامسة من نصيب: حمدان سالم فنيطل العازمي، وبدر زايد الداهوم العازمي ، ومبارك عبدالله فهاد العجمي، والصيفي مبارك الصيفي العجمي ، وخالد محمد مونس العتيبي، و حمود مبرك براك العازمي، وصالح ذياب وصل الله المطيري، و ناصر سعد محمد الدوسري، ومحمد هادي هايف الحويلة، وأحمد عبدالله مطيع العازمي.

وتشير النتائج إلى أن المعارضة قد كسبت مقاعد أكبر من المجلس السابق، علما أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب وفق ماذكرته صحيفة المدينة .

وتنافس 326 مرشحا في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضوا.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.