تونس تعلن تمديد حظر التجول حتى مارس.. وتفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد، تمديد حظ التجول في البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب إذاعة "موازيك" قالت وزارة الصحة التونسية إنه تقثرر مواصلة حظر التجول وتمديده حتى 31 مارس المقبل، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الاسبوع.

وجاء القرار عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحية الوقائية.

وفي بيان، أوضحت الوزارة جميع الإجراءات التي تقرر اتخاذها والتي ستكون سارية المفعول بين من 7 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021، وهي: مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي الى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكذلك منع منع استعمال الشيشة في جميع الأماكن المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، واجبارية ارتداء الكمامة بجميع الأماكن. الالتزام بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية من التباعد الجسدي والتهوئة وغسل الأيدي.

كما نصت الإجراءات المعلنة على دعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي. تعديل الاجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين الى البلاد التونسية بما في ذلك الاجراءات الخاصة بالرحلات الغير المنتظمة والاقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة ايام مع اجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة. جميع القطاعات مطالبة بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة المصادق عليها ومراقبة تنفيذها. انطلاق العمل بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الخاصة المُحينة مباشرة إثر المصادقة عليها.