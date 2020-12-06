رغم تجميدها.. ثغرة قانونية تبيح لشركات بلجيكية تصدير معدات حربية إلى تركيا

بعد الغزو التركي لشمال سوريا في أكتوبر من العام الماضي، قام ايان جامبون رئيس الوزراء الفلمنكي - وهو ينتمي لجماعة الفلمنك وهي مجموعة عرقية ألمانية غربية موطنها فلاندرز، في بلجيكا الحديثة، ويتحدثون اللغة الهولندية - بتجميد جميع التراخيص التي أصدرتها حكومته لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا.

وفي ذلك الوقت، كان هذا يتعلق بأربع شحنات من السلع ذات الاستخدام المزدوج - وهي المنتجات التي تُستخدم عادة للأغراض المدنية ولكن يمكن أيضًا استخدامها لأغراض عسكرية.

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ومع ذلك، تواصل الشركات الفلمنكية توفير قطع غيار لطائرة A400M العسكرية التي تستخدمها تركيا.

والطائرة A400M هو مشروع تشارك فيه ست دول أعضاء في الناتو، بما في ذلك بلجيكا وتركيا، وأجزاء منها لا يغطيها الحظر الفلمنكي.

وتعتبر هذه التجارة مهمة جدًا للشركات الفلمنكية، التي صدرت قطع غيار بقيمة 86 مليون يورو منذ بدء المشروع في عام 2013.

وتعد تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم الطائرات، لكنها بحسب دي مورجن "الدولة الأكثر إثارة للقلق"، وبحسب معهد فريدساكتي للسلام، استخدمت أنقرة الطائرة لنقل مرتزقة جهاديين من سوريا إلى ساحات قتال جديدة، بما في ذلك أذربيجان وآرتساخ.

كما تم استخدام صاروخ A400M لنقل الأسلحة من تركيا إلى ليبيا، في انتهاك لحظر أسلحة آخر.

وفي رد على سؤال برلماني، اعترف جامبون بأن صادرات قطع غيار A400M لا تندرج في نطاق الحظر المفروض عليه.

ولا يتم تسليم الأجزاء إلى تركيا، ولكن إلى منشأة الإنتاج في إسبانيا، ووهي ليست معدة صراحة لطائرات لتركيا.

وقال جامبون: "يمكنني أن أؤكد أنه لا توجد صادرات من قطع غيار لطائرة A400M إلى تركيا، ما دفع فريدساكتي إلى الدعوة إلى مراجعة سياسة تصدير الأسلحة الفلمنكية".

وقال برام فرانكين من معهد فريدساكتي لـ صحيفة دي مورجن الألمانية إن "الموافقات العامة عادة ما تكون فقط للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك استثناء لحلفاء الناتو مثل تركيا".

وتظهر العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا وناجورني كاراباخ أن هذه ليست دولة يمكن تصدير الاسلحة إليها دون أي رقابة، وحان الوقت لسد هذه الثغرة القانونية.