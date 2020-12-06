أزمة إنسانية.. جارديان: حرب آبي أحمد ضد تيجراي غيرت وجه إثيوبيا للأبد

نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه على لسان لاجئين إن القتال الدائر بين الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيجراي غير إثيوبيا إلى الأبد.

وقالت "جادريان" إنه قبل القصف الذي شنه الجيش الإثيوبي على حميرا في أوائل نوفمبر، كانت الحياة في المدينة الزراعية جيدة التهوية في تيجراي شاعرية، كما يقول برهان هفتو، مدرس الجغرافيا.

واضاف الشاب البالغ من العمر 31 عامًا وهو يقلب الصور على هاتفه الذكي لزوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات "كنت غنيا ، ليس بسبب المال ، ولكن بسبب السعادة. لم أكن أدرك كم كانت الأمور جيدة بالنسبة لي".

من الأفق البعيد لمخيم اللاجئين المتنامي في الحمدايا، عبر الحدود السودانية، تظهر الخطوط العريضة الغامضة لهياكل القادمين من تيجراي. و يرى الكثيرون أن أي احتمال بالعودة إلى الوطن يبدو بعيد المنال. هفتو وابنته من بين 3000 شخص في المخيم. ولا تزال زوجته على قيد الحياة في تيجراي، وانقطاع الاتصالات يعني مرور ثلاثة أسابيع منذ آخر مرة تحدثوا فيها.

وأضاف:"الآن ليس لدي أي شيء. لدي قميص أصفر، وزوج من الجينز، وزوج واحد من الأحذية الرياضية. أغسلها كل يوم وأرتديها في اليوم التالي ".

وقال هفتو إنه حتى قبل أن يأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، بشن هجوم عسكري على جبهة تحرير شعب تيجراي في 4 نوفمبر، بدأ الصراع يبدو وشيكًا بعد أسابيع من تصاعد التوترات. لكن عندما بدأت العمليات وخلفت العديد من القتلى والجرحى في هوميرا، شعرت أن الأمر لا يزال غير حقيقي. "كنت أختبئ في المنزل لمدة أسبوع. لم أرغب في مغادرة هوميرا ولكن بعد ذلك اضطررت للذهاب كانوا يقتلون ويقتلون. كان القتل كثيرًا".

وكان هو وزوجته مدرسين في مدرسة في تيجراي. ففي الصباح الباكر، كان يمارس رياضة الجري حول أراضيها وبالقرب من أراضي هوميرا الزراعية الشاسعة التي تنتج السمسم والذرة. لكن الصراع غير إثيوبيا بشكل دائم. بالنسبة للعديد من اللاجئين الشباب في المخيمات، فقد هزم أي أمل حقيقي في العودة.

وأكد:"أنا لا أرى مستقبلي في تيجراي، مستقبلي ربما يكون في السودان، أو في مكان ما بالخارج، كل متعلقاتي ذهبت ، تبخرت. ليس لدي أمل في تيجراي - لقد تغيرت تماما".

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى وقت قريب، جرت الإشادة بآبي البالغ من العمر 44 عامًا باعتباره زعيمًا إصلاحيًا شابًا، ونجمًا في القارة السمراء، حيث أعاد العلاقات مع إريتريا، خصم إثيوبيا التاريخي، ووجه الاتحاد العرقي الحساس في بلاده نحو التغيير.

ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي بهدف زعزعة استقرار البلاد، سرعان ما أعادت تشكيل قيادته.

وأثار الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي حكمت إثيوبيا فعليًا لمدة 28 عامًا قبل فوز أبي التاريخي في عام 2018، غضبًا دوليًا ودعوات عاجلة لوقف التصعيد - والتي تم تجاهلها.

وشرعت الحكومة الإثيوبية في إبعاد المنطقة عن أعين العالم - ووقف الاتصالات ومنع الوصول إلى الإقليم. ظهرت روايات عن الفظائع التي ارتكبها كلا طرفي الصراع ولكن كان من المستحيل التحقق منها بشكل مستقل.

وفر أكثر من 45 ألف لاجئ من منطقة تيجراي شمال إثيوبيا خلال الشهر الماضي، مع اندلاع الصراع المرير والمميت. ينتظر الكثيرون على أمل العودة إلى ديارهم، فيما يأمل آخرون في جمع المتعلقات التي تركوها فجأة.

البعض، مثل هفتو، سافر لعدة أيام في الغابة وعبر نهر سيتيت، لا يمكنه تصور العودة إلى بلد ربما تغير فيه النزاع المسلح بشكل جذري الآن.

ويلوح في الأفق الآن شبح أزمة إنسانية. حيث يؤكد اللاجئون في الحميدية، أحد المعسكرين على طول الحدود الجنوبية للسودان، إن الكثيرين حاولوا الفرار من تيجراي لكن القوات الإثيوبية أوقفتهم فى واحدة من أفقر البلدان في العالم، وتعاني واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، أصبحت الآن موطنا لأعداد متزايدة من اللاجئين الإثيوبيين، الفارين من تيجراي.

وتزايدت المخاوف بشأن مصير حوالي 100،000 لاجئ إريتري في شمال تيجراي، يعيشون في مخيمات، في مناطق يُقال الآن أنها شهدت قتالًا عنيفًا. حذرت الأمم المتحدة من أن الإمدادات الغذائية آخذة في التناقص، مما يعرض الكثيرين لخطر المجاعة.

وتنازلت إثيوبيا الأسبوع الماضي، عن طلبات عاجلة لوصول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، لكن يوم الجمعة قالت الأمم المتحدة إنها تواصل تلقي "تقارير مزعجة" من المخيمات التي لا يزال يتعذر الوصول إليها.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش: "نأمل أن تسمح الاتفاقية الأخيرة بوصول إنساني كامل ودون عوائق إلى منطقة تيجراي".