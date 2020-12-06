قرض تميز من بنك التنمية الإجتماعية يبدأ من 300 الف ريال بدون كفيل

قرض تميز من بنك التنمية الإجتماعية، يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والبرامج التمويلية التي تسعى إلى مساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمستوى المعيشة، وقد قام بنك التنمية الإجتماعية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنها قرض تميز الذي يستهدف تمويل المشاريع التي تزيد تكلفتها الإستثمارية عن 300 ألف ريال سعودي ولا تتجاوز 8 مليون ريال سعودي و تتوفر فيها أحد معايير التميز التي حددها البنك، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة الحصول على قرض تميز للمشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 300 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج بنك التنمية الإجتماعية.

يجب أن يكون عمر المتقدم اكبر من 25 عام ولا يزيد عن 55.

يجب أن يكون طالب القرض صاحب عمل غير العمل المطلوب تمويله أو شريك في مشروع آخر وقت التقديم.

يجب على العميل أن يكون متفرغ لتشغيل مشروعه.

يجب على العميل تقديم ضمان عيني أو أكثر بما لا يقل عن 30% من قيمة التمويل المطلوب من البنك.

يجب أن يكون الوضع المالي والائتماني لطالب القرض يسمح له بالحصول على القرض.

يجب ان أن يكون المشروع ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

يجب أن يكون من قائمة المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها.

يجب أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقدم للقرض.

يجب أن يحقق نسب السعودة النظامية من إجمالي القوى العاملة في المشروع.

اولا نقوم بالدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية ثم انتقل إلى صفحة التقديم على قرض تميز. على العميل إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في الموقع. يتم الآن التحقق من صحة بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني. في حال مطابقة بيانات الهوية الوطنية يتم جلب معلومات المواطن من الجهات الحكومية المعنية. يقوم العميل بإستكمال البيانات المطلوبة للتقديم على طلب القرض. يقوم العميل بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للبنك. يتم إجراء المقابلة الشخصية مع العميل. توقيع عقد قرض التميز.

شروط قرض تميز من بنك التنمية الإجتماعيةخطوات التقديم على قرض تميز من بنك التنمية الإجتماعية