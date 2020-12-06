سعر ومواصفات فورد توروس تاينيوم بلس 2021 الجديدة بالسعودية

أعلنت شركه فورد عن إطلاقها لسياره فورد توروس تاينيوم بلس 2021 الجديدة علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت السيارة مزوده بجميع الراحة والمميزات والرفاهية الموجودة بالسيارة، حيث جاءت سياره فورد توروس تاينيوم بلس 2021 الجديدة من فئه سيدان وتتميز بسحب أمامي وتأتي بحجم محرك 2.00 لتر ويتميز بوجود 4 أسطوانات ليولد الموتور قوه 240 حصان وتتميز أيضا فورد توروس تاينيوم بلس 2021 بناقل حركه أوتوماتيكي 8 سرعات بوقود بنزين، والجدير بالذكر في السيارة أن معدل استهلاك البنزين 15.90 كيلومتر.

مواصفات فورد توروس تاينيوم بلس 2021

أعلنت شركه فورد علي سياره فورد توروس تاينيوم بلس 2021 كما أعلنت أيضا عن مواصفات السيارة والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي:

السيارة سيدان النوع بوقود بنزين.

السيارة تتميز بالسحب الأمامي.

معدل قوه الأحصنة للموتور 240 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي.

الموتور يحتوي علي اربع أسطوانات.

تتميز السيارة بوجود حساسات أمامية وخلفيه في الصدام.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه.

تأتي السيارة بمقاس 19 للعجلات.

تتميز السيارة بوجود مصابيح ليد.

ناقل الحركة في السيارة يتميز ب 8 سرعات.

مميزات فورد توروس تاينيوم بلس 2021

أعلنت شركه فورد عن سياره فورد توروس تاينيوم بلس 2021 والتي تتميز بالعديد من المميزات التي أعلنت عنها الشركة والتي جاءت لتكون تحول كامل إلي الرفاهية والتكنولوجيا الموجودة بالسيارة لتحقق كامل الراحة للمستخدم، ومن ضمن المميزات التي أعلنت عنها شركه فورد وهي:

السيارة تتميز بتثبيت سرعه ذكي.

تتميز السيارة في طريقه الفتح وهي بالري موت.

تتميز السيارة بزر تشغيل للمحرك.

مقاعد السيارة تأتي بنظام ذاكره.

أبواب ألسيارة تتميز بنظام قفل ألي.

نوافذ السيارة جميعها كهربائيه.

تكييف السيارة متعدد المناطق فيها.

تتميز السيارة بوجود نظام ملاحه.

اتصال usb ومشغل cd ونظام أمانو مكبر للصوت.

تتميز السيارة بمساعد اصطفاف.

حاجب خلفي للشمس.

تبريد وتدفئه المقاعد بنظام بانوراما.

تتميز بوجود نظام تحذير في المناطق العمياء.

نظام تحذير عند مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء الموجود في الإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق بالإضافة إلي وجود تقنيه دعم المكابح.

تحكم كهربائي كامل للمقاعد.

سعر فورد توروس تاينيوم بلس 2021

أعلنت شركه فورد عن سياره فورد توروس تاينيوم بلس 2021 الجديدة في المملكة العربية السعودية والتي تبدأ من 159700 ريال سعودي.