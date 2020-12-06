حساب قيمة دعم الدفعة 37 شهر ديسمبر وخطوات تقديم طلبات الاعتراض

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة حيث أوشك موعد صرف دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية، حيث يتبقى على صرف دعم الدفعة 37 شهر ديسمبر يومان، حيث يستفيد من هذا الدعم من تتوافر لديه شروط الأهلية التي أشار إليها البرنامج، فقد أعلن البرنامج منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة لمعرفة من يستحق الصرف أم لا، ويتم تقديم الشكوى من خلال الدخول على خدمات برنامج حساب المواطن، ونوضح من خلال هذا المقال لكل متابعينا موعد صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر وكيفية حساب قيمة الدعم وخطوات تقديم طلبات الاعتراض.

صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر:

يتبقى على موعد الصرف الرسمي الذي حدده الملك السعودي من خلال الأوامر الملكية التي تم صدورها في الفترة الأخيرة، حيث تم تحديد موعد رسمي متفق عليه لا يمكن تغييره إلا في حالة أن موعد الصرف وافق أجازة رسمية، وهذا اليوم يوافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق موعد صرف دعم الدفعة 37 في يوم الخميس الموافق 10 من شهر ديسمبر.

حساب قيمة الدعم الدفعة 37:

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية حساب قيمة الدعم في حالة وجود زيادة أو نقصان، لذلك نوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقعنا كيفية حساب قيمة الدعم، وذلك من خلال حساب عدد الأفراد والدخل الخاص بالشخص المستحق وقيمة الدعم، ويتم حساب الدعم من خلال بعض الخطوات نعرضها لكم:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية

إدخال كافة البيانات المطلوبة من دخل الأفراد وقيمة الدخل وقيمة الدعم.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

بعد عملية إيداع المبالغ المالية للأشخاص المستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بهم يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول تؤكد عملية الإيداع، وفي حين أن الشخص المستفيد عن القيام بالصرف فوجد أن قيمة الدعم صفر، يبدأ في البحث عن خطوات تقديم طلب الاعتراض للحصول على الدعم بشكل كامل، وخطوات الدعم كالآتي: