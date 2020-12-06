فتح التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 هجري

فتح التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات: قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن فتح التسجيل للحصول علي الرخصة المهنية، وأفادت أنة من شروط الحصول علي الرخصة المهنية إجتياز التربوي العام والتخصصي للمعلمين والمعلمات من عام 1435 هجرية، مع العلم أنة لابد من مطابقة الشروط والمعايير التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودفع رسوم الرخصة كاملة.

وتعتبر الرخصة المهنية من أهم شروط مزاولة مهنة التعليم فى المملكة العربية السعودية، وقد قام بالتقديم بالتسجيل للحصول علي الرخصة المهنية حوالي 50 الف معلم ممن هم إجتازوا اختبار قياس للكفايات، من عام 1435 هجري وحتي الوقت الحالي.

شروط الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

تكمُن الشروط الرئيسية للحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات فى الأتي:

الإلتزام بالقيم الإسلامية الوسطية وأخلاقيات المهنة وتعزيز الهوية. التطوير المهني المستمر. التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع. الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمة. المعرفة بمحتوي التخصص وطرق تدريسة. المعرفة بطرق التدريس العام. التخطيط للتدريس وتنفيذة. تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. التقويم.

درجة رخصة معلم من 50 درجة فيما فوق. درجة رخصة معلم ممارس من 50 درجة الى 69 درجة. درجة رخصة معلم متقدم من 70 درجة الى 79 درجة. درجة رخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلي.

200 ريال لاختبار الرخص المهنية بواقع 100 ريال عن كل قسم.

100 ريال لأصدار الرخص المهنية او تجديدها او ترقيتها.

100 ريال لأعادة اختبار الرخصة المهنية التربوي العام.

100 ريال لأعادة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

درجات الإجتياز للحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442الرسوم الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من هيئة التقويم والتدريبموعد فتح تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح رابط تسجيل الرخصة المهنية من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر وعلي أن يتم إتاحة التسجيل للمعلمين والمعلمات خلال الفترة المحددة من يوم 15 من شهر ديسمبر حتي يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري.

وأفادت بأن موعد الاختبار التخصصي سيكون يوم 23 يناير 2021 ميلادي، والاختبار التربوي العام فى 20 مارس 2021 ميلادي.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تتكون أختبارات شاغلي الوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين هما:

الاختبار التربوى: ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، وتتضمن الأتي:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية. المجال الثاني: المعرفة المهنية. المجال الثالث: الممارسة المهنية.

الاختبار التخصصي: يغطي الاختبار التخصصي المجالات والمعايير لبنية التخصص.

رابط التسجيل بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

يتم الدخول علي رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.