اعتقال أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات ضد رئيس بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، بأن بيلاروسيا، التى يبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة، تشهد احتجاجات حاشدة منذ انتخابات رئاسية أُجريت، فى التاسع من أغسطس، وأعلن لوكاشينكو فوزه بها، ويقول خصومه إن الانتخابات مزورة ويطالبونه بالتنحى.

واحتشد غالبية المحتجين فى مناطق سكنية نائية بالعاصمة، حيث كانوا يصفقون بأيديهم ويهتفون "تحيا بيلاروسيا" ويلوحون بأعلام بيضاء ذات خط أحمر فى المنتصف ترمز للمعارضة.

وتجاهل لوكاشينكو، الذى يتولى السلطة منذ 26 عاما، حجم الاحتجاجات، قائلا إن الغرب يرعاها ولم يُبد استعدادا يُذكر لبدء حوار مع المعارضة.

وشوهدت مركبات عسكرية ومدافع مياه فى شوارع مينسك، اليوم الأحد، فى الوقت الذى كان رجال يرتدون الزى العسكري، وكثير منهم يرتدون خوذات، يمسكون فيه بأشخاص يرتدون ملابس مدنية، حسبما ذكر شاهد وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.